Choć Matty Cash nie posługuje się polską mową, zna już słowa naszego hymnu. Czy zaśpiewa go z kolegami na murawie w piątek przed meczem Andora - Polska? O tym zadecyduje selekcjoner Paulo Sousa.



Możliwym debiutem 24-latka w reprezentacji Polski żywo interesuje się także jego klub - Aston Villa. Dział medialny angielskiej ekipy przeprowadził test sprawdzający znajomość języka polskiego u Casha.

Mecz Andora - Polska. Matty Cash przeszedł test z języka polskiego

Defensor usłyszał kilka polskich słów związanych z piłką nożną i miał powiedzieć, co oznaczają one po angielsku. O ile z "piłką", "bramką" i "spalonym" nie miał problemów, o tyle z "boiskiem", "obrońcą" i "napastnikiem" poszło mu znacznie gorzej. Do niepowodzeń podszedł jednak z uśmiecham na ustach, co można zobaczyć na opublikowanym nagraniu.



Cash został zapytany także o to, co oznacza słowo "lewa". Odparł, że chodzi o... Roberta Lewandowskiego! Kapitan polskiej kadry w zagranicznych mediach często jest bowiem przedstawiany jako "Lewa".





