Kulesza rozmawiał na temat obywatelstwa Casha z prezydentem, Andrzejem Dudą. To znacząco przyspieszyło cały proces. Podpisanie wniosku Casha oznacza, że przyznanie mu dokumentów (póki co - paszportu tymczasowego) to już kwestia dni. Jest to niemal równoznaczne z powołaniem na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Andorą i Węgrami.

Matty Cash podziękował

24-latek po tym, jak prezes PZPN poinformował o ruchu Radziwiłła zabrał głos za pośrednictwem sieci społecznościowych. Zrobił to... w naszym języku. - Dziękuję Panie Prezesie za okazaną pomoc. Już nie mogę doczekać się kiedy założę koszulkę z orłem na piersi - napisał.

Reklama

W osobnym wpisie zawodnik podziękował też polskim władzom. - To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego Kraju - przekazał.





Najbliższy mecz drużyna Paulo Sousy rozegra 12 listopada. Jej rywalem będzie Andora, z którą zagra w stolicy tego niewielkiego księstwa.



TC