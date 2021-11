Choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to nierealne, to jednak wszystko wskazuje na to, że już za kilka dni doczekamy się debiutu Matty'ego Casha w reprezentacji Polski. Paulo Sousa powołał zawodnika Aston Villi na zgrupowanie przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Andorą i Węgrami i wydaje się niemal pewne, że Cash dostanie swoją szansę.





Matty Cash w reprezentacji Polski

Z tej okazji udzielił bardzo długiego wywiadu "Guardianowi", w którym opisuje nie tylko to, jak czuje się przed pierwszym zgrupowaniem, ale również w jaki sposób jego rodzina znalazła się w Wielkiej Brytanii i jak skomplikowany były jej losy.



- Dziadka nie ma z nami już sześć lat. Z pewnością byłby bardzo dumny widząc mnie w reprezentacji Polski - powiedział w rozmowie z "Guardianem" Cash.



Ryszard Tomaszewski, dziadek Casha ze strony matki, urodził się trzy lata przed wybuchem II wojny światowej w Stanisławowie, który wówczas był częścią II RP, a obecnie znajduje się na Ukrainie (i nazywa się Iwano-Frankowsk). Ojciec Ryszarda, Władysław zginął w wojnie, która miasto, a zamieszkująca je ludność ucierpiała najpierw z rąk nazistów, a następnie Armii Czerwonej. W 1940 roku Ryszard wraz z matką i dwiema siostrami został wywieziony do obozu pracy na Syberii, gdzie przebywali przez dwa lata.



Kiedy po amnestii ogłoszonej przez Stalina rodzina została zwolniona, udała się do Iranu, następnie do Indii, by zakotwiczyć na dłużej w okolicach jeziora Tanganika. Po sześciu latach rodzina statkiem wróciła do Europy i osiedliła się w Liverpoolu, gdzie osiadła na stałe, rozpoczynając nowy etap w swoim życiu.



W 1964 roku Ryszard poznał Polkę Janinę, którą poślubił i z którą miał córkę Barbarę, czyli matkę Matty'ego Casha. Jego ojciec Stuart Cash był piłkarzem i grał w takich klubach jak Chesterfield, Brentford i Rotherham.



- Mam krewnych w Polsce, ale nigdy ich nie odwiedziłem ani nie spotkałem. Moja mama jest jednak z nimi w kontakcie i są bardzo podekscytowani moim debiutem w kadrze - mówi Cash i dodaje, że już nie może się doczekać przyjazdu do naszego kraju. - Reakcja ludzi w mediach społecznościowych była niesamowita. Nie mogę doczekać się, kiedy ich poznam. Mówię tylko kilka słów po polsku, ale moja mama mówi płynnie i pomaga mi odświeżyć język.



