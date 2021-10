Czy Matty Cash może zagrać w reprezentacji Polski już w listopadowych meczach eliminacji mistrzostw świata z Andorą i Węgrami? Coraz więcej wskazuje na to, że jest na to spora szansa. Zwolennikiem dołączenia obrońcy Aston Villi do polskiej kadry jest selekcjoner Paulo Sousa, który naciska, aby PZPN pomógł Cashowi uzyskać paszport jeszcze przed powołaniami na nadchodzące spotkania. Zadziałać w sprawie postanowił prezes PZPN Cezary Kulesza, który już w piątek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Matty Cash zagra w kadrze w listopadzie?

O tym, że Cash może zagrać w reprezentacji w listopadzie, jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński z Sportowefakty.wp.pl. Interii udało się potwierdzić te doniesienia. Za kulisami trwają intensywne działania, aby dokument dla urodzonego w Anglii piłkarza został wystawiony w trybie ekspresowym. Cash co prawda złożył już w ambasadzie wszystkie niezbędne dokumenty, ale przed nim jeszcze kilka biurokratycznych przeszkód. W tym momencie największym wrogiem Casha jest więc czas.

Reklama

Spiritus movens całej operacji stał się Paulo Sousa, który widzi Casha w składzie swojej drużyny. Portugalczyk wielokrotnie sugerował, aby sprawa prawego obrońcy została potraktowana priorytetowo.

W tym, że cały proces nabrał tempa, spory udział ma także sam Cash, który jest niezwykle zdeterminowany, aby zadebiutować z orzełkiem na piersi. 24-latek jest w stałym kontakcie z Sousą i kilkoma pracownikami PZPN, w rozmowach z którymi jasno zadeklarował chęć występów dla Polski.

Prezes PZPN spotka się z prezydentem

Po tej deklaracji i sugestiach Sousy sprawę w swoje ręce postanowił wziąć prezes Cezary Kulesza. Chociaż ten jeszcze we wrześniu zapewniał, że "PZPN nie ingeruje w proces przyznania obywatelstwa", to jednak kilka tygodni później zmienił zdanie.

Według naszych informacji Kulesza spotka się w piątek z prezydentem Andrzejem Dudą, z którym będzie rozmawiał między innymi o opcji szybszego przyznania paszportu zawodnikowi Aston Villi. Pomoc prezydenta może być w tej sprawie nieoceniona. Gdyby się udało, listopadowe powołanie Casha stanie się znacznie bardziej realne, niż jeszcze dwa miesiące temu.

Paulo Sousa leci do Londynu

W tym samym czasie, gdy Kulesza spotka się z prezydentem Dudą, Sousa będzie w drodze do Anglii. Głównym celem tej misji będzie spotkanie z Cashem, którego selekcjoner - w towarzystwie Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika prasowego PZPN i team managera reprezentacji - obejrzy w piątkowym meczu Arsenalu z Aston Villą.

Dzień później Sousa i Kwiatkowski spotkają się z Cashem w Londynie i będą rozmawiać o jego ewentualnym powołaniu do kadry. Piłkarz ma pojawić się także w polskiej ambasadzie, gdzie popołudniu dojdzie do spotkania Sousy z rodziną Casha - ojcem Stuartem i matką Barbatą - a także Maciejem Chorążykiem, szefem komórki PZPN odpowiedzialnej za wyszukiwanie piłkarzy mających polskie pochodzenie i kilkudziesięcioma młodymi piłkarzami, którzy pojawią się na organizowanym co roku spotkaniu.

Sebastian Staszewski, Interia