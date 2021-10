Paulo Sousa jest zdesperowany, by sprawdzić Casha już na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski do tego stopnia, że wynegocjował z dyrektorem sportowym Aston Villi możliwość powołania tego piłkarza nawet po terminie.

- Matty Cash wystąpił do Ambasady RP w Londynie z wnioskiem o uznanie obywatelstwa polskiego. Wniosek ten, wraz z załącznikami, trafił do wojewody mazowieckiego i u niego jest procedowany - powiedział Interii Piotr Szefer, dyrektor biura zarządu prezesa PZPN.

Kulesza rozmawiał z prezydentem Dudą. Sprawa trwa w Mazowieckim UW

- Mogę potwierdzić, że na prośbę selekcjonera Paulo Sousy prezes PZPN-u Cezary Kulesza spotkał się nieformalnie z prezydentem Andrzejem Dudą, by poprosić o życzliwe spojrzenie na tę sprawę, gdy w końcu trafi ona na biurko pana prezydenta - dodał.



Na jakim etapie jest sprawa Casha w Urzędzie Wojewódzkim?

- To dla nas sprawa ważna, priorytetowa i jest niezwłocznie rozpatrywana. Nie zmienia to faktu, że wszystko musi się odbyć zgodnie z procedurami. Niezwłocznie po ich zakończeniu ogłosimy decyzję mediom - powiedziała Interii Ewa Filipowicz, rzecznik wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.



Matty Cash jest ofensywnie usposobionym prawym obrońcą, którego trener Sousa widzi na pozycji prawego wahadłowego. W minioną sobotę selekcjoner spotkał się z Cashem i jego rodziną w Londynie, w ambasadzie RP.



