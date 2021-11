Baraże MŚ 2022 - zasady: ile rund i ile reprezentacji?

Jeszcze nigdy Macedonia Północna nie była bliżej mundialu. Po zwycięstwie nad Islandią w przedostatniej serii meczów eliminacyjnych w grupie, kraj powstały w 1991 roku po rozpadzie Jugosławii zapewnił sobie udział w barażach o mistrzostwa świata. Będzie w nich nierozstawiony.

Baraże o mundial to jednak nie pierwsza poważna rywalizacja na "dużej" scenie światowego futbolu. Macedonia Północna zerwała z łatką średniaka, czy też słabeusza, kwalifikując się na ostatnie mistrzostwa Europy. Euro 2020 było debiutem niewielkiego kraju, tylko nieznacznie większego powierzchniowo od Warszawy, na dużym turnieju.

Macedonia Północna zagrała na Euro 2020. Pierwszy duży turniej tej reprezentacji

Euro 2020 było możliwe dzięki wygranej grupie w Lidze Narodów i dodatkowej ścieżce, jaką UEFA umożliwiła krajom sklasyfikowanym niżej w światowym rankingu. Nikt jednak Macedończykom nie dał nic za darmo - w 1/2 baraży pokonali Kosowo 2-1, a w finale Gruzję 1-0. Na głównej imprezie zanotowali trzy porażki, ale daleko było do tego, by można było nazwać ich występ rozczarowującym.

W zakończonych eliminacjach Macedonia Północna potwierdziła swój akces do europejskiej czołówki. Jeszcze przed Euro, ale w ramach eliminacji do mistrzostw świata, pokonali sensacyjnie Niemców 2-1. To zwycięstwo przyjęto z wielką euforią, a na jego kanwie zbudowała się drużyna, która w grupie J ograła oprócz Niemców także Rumunię, Islandię, Armenię i Liechtenstein.

Macedonia Północna. W trakcie eliminacji do mistrzostw świata odeszły największe gwiazdy

Podkreślić należy, że końcową część eliminacji Macedonia Północna grała już bez swoich największych gwiazd. Karierę po Euro 2020 zakończył Goran Pandew, wieloletni napastnik Interu Mediolan i najgroźniejszy snajper tej kadry narodowej. Z bycia selekcjonerem zrezygnował po mistrzostwach Europy szanowany Igor Angełowski, co mocno wyhamowało oczekiwania, ale i radość z futbolowych sukcesów.

Pod wodzą nowego selekcjonera, Błagoji Miłewskiego, i już bez snajpera wyborowego w postaci Pandewa nie udało się już zaskoczyć Niemców (0-4) w rewanżu, ale przez inne przeprawy Macedonia Północna przebrnęła gładko (wygrane z Islandią 3-1, Armenią 5-0, i Liechtensteinem 4-0. Liderami reprezentacji są pomocnik Elif Ełmas (z SSC Napoli), obrońca Ezgan Alioski (obrona, Leeds United), a także napastnik Aleksandar Trajkowski (RCD Mallorca).

Baraże do MŚ 2022. Polska ma dobrą historię spotkań z Macedonią Północną

Załapanie się do półfinałów baraży o mundial może jeszcze nie wywołać futbolowej gorączki, ale przebrnięcie do ich ostatniej fazy z pewnością to zrobi. Polska historycznie dobrze radzi sobie w meczach z Macedończykami, w kwalifikacjach do Euro dwukrotnie pokonała tego rywala nie tracąc bramki: 1-0 w Skopje i 2-0 w Warszawie pod rządami selekcjonera Jerzego Brzęczka. Może więc rzeczywiście nie jest to przeciwnik, którego powinniśmy się obawiać. Wciąż możemy na niego trafić, ale najpierw obie ekipy muszą przebrnąć pierwszą rundę barażową.



Baraże MŚ 2022. Kiedy? Jakie zasady? Ile rund i ile reprezentacji?

W europejskich barażach o MŚ 2022 w Katarze zagra 12 reprezentacji. Dziesięć z nich to drużyny z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych. Dwie znajdą się w barażach dzięki Lidze Narodów (zwycięzcy grup LN, którzy nie zajęli 1. ani 2. miejsca w eliminacjach MŚ). Baraże (play-off) o mundial 2022 mają dwie rundy - półfinały oraz finały. Zasady:

- półfinały - jeden mecz na stadionie drużyny rozstawionej (w sumie będzie sześć półfinałów),

- finały - gospodarze zostaną wylosowani (w sumie trzy finały).

Z europejskich barażów na MŚ 2022 pojadą trzej zwycięzcy finałów. Losowanie barażów MŚ 2022 - w piątek 26 listopada o godz. 17 w Zurychu. Baraże MŚ 2022 odbędą się pod koniec marca 2022 roku - półfinały 24 i 25 marca (czwartek-piątek), a finały 28 i 29 marca (poniedziałek i wtorek).

