Kto za Sousę? Opadła kurtyna! Oto nowy selekcjoner!

Opcja Szewczenko umarła, więc Kulesza sięga po Nawałkę!

Jako pierwszy informację o Nawałce podał dzisiaj "Przegląd Sportowy" piórami Roberta Błońskiego i Antoniego Bugajskiego.

Interia już wczoraj donosiła, że naturalną śmiercią, w związku z brakiem porozumienia z Genoą o rozwiązaniu kontraktu, umarła kandydatura Andrija Szewczenki. Trenera, którego sobie wymarzył prezes PZPN-u Cezary Kulesza. W związku z tym znowu faworytem po wyścig o fotel selekcjonera został Nawałka, z którym szef polskiej piłki spotkał się w cztery oczy 13 stycznia. I strony bardzo szybko zawarły porozumienie w sprawie długości i wysokości kontraktu. Pan Adam ma zarabiać 200 tys. zł miesięcznie, umowa ma go wiązać z PZPN-em do końca 2022 r.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Kulesza dla Interii: Doceniam, że Cannavaro znalazł czas. Wideo INTERIA.TV

Dudek z Piszczkiem w sztabie Nawałki

Nawałka z Kuleszą ustalili też skład sztabu, w którym obok stałych współpracowników Bogdana Zająca i Jarosława Tkocza trenera zasiądą Łukasz Piszczek i Jerzy Dudek.

Strony wymieniły się nawet umowami, ustalili wszystkie detale. Wszystko było gotowe do podpisu, gdy do gry wkroczył Andrij Szewczenko. Ostatecznie jednak nieskutecznie. Według różnych źródeł, Ukrainiec miał zarabiać od 1,5 mln euro do 2,5 mln euro. Czyli o niebo więcej niż Nawałka, a w zgodnej opinii ekspertów stary-nowy selekcjoner spod Krakowa jest gwarantem szybszego opanowania kryzysu po dezercji Paula Sousy.

Kto powinien zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski? Adam Nawałka 53% Czesław Michniewicz 9% Michał Probierz 5% Inny trener krajowy 9% Inny trener zagraniczny 24%

głosów: 142562

Za Nawałką jednoznacznie wypowiedzieli się kibice i piłkarze reprezentacji Polski. Ostatnio mocną deklarację z jego poparciem złożył jeden z liderów kadry - Grzegorz Krychowiak.

Nawałka nie obrażał się na to, że PZPN próbował zatrudnić Szewczenkę