Krychowiak robi show! Jednym słowem zripostował kibica w sieci

Przed meczem z Andorą Krychowiak był jednym z kilku piłkarzy, którzy w przypadku obejrzenia żółtej kartki musieli liczyć się z zawieszeniem na mecz z Węgrami.



Jako jedyny z tej listy obejrzał żółty kartonik, przez co zabraknie go w poniedziałek na PGE Narodowym. Jest za to pewny tego, że z "czystym kontem" przystąpi do baraży, które zadecydują o tym, czy reprezentacja Polski wystąpi na przyszłorocznym mundialu.



Andora - Polska. Krychowiak zripostował kibica: "Pomyśl"

Krychowiak notorycznie popełniał faule, pracując na żółtą kartkę. To, że robił to celowo, zdaje się potwierdzać jego wpis w mediach społecznościowych.

Reklama

Postawę "Krychy" skomentował nie tylko Zbigniew Boniek, ale i wielu kibiców. Jeden z nich miał ogromne pretensje do naszego pomocnika, który wykluczył się z gry w najbliższym spotkaniu.



Krychowiak postanowił zareagować na jego wypowiedź i odpowiedział krótko, lecz wymownie. "Pomyśl" - napisał, zbierając dzięki temu mnóstwo reakcji ze strony fanów.



Zaraz po meczu Polska - Węgry zapraszamy na nasz program na żywo!



Zdjęcie Zapraszamy na nasz program /

TB