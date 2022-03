Krychowiak próbuje opuścić Rosję. Fark już to zrobił. Właściciel bankrutuje

Michał Białoński Z obozu Orłów

Cały cywilizowany świat sprzeciwia się zbrodniczej napaści reżimu Putina za Ukrainę. Sankcje, jakie wprowadził Zachód uderzyły w interesy rosyjskiego oligarchy - Siegieja Galickiego, który jest właścicielem m.in. FK Krasnodar. Przez to klub może zbankrutować. Z Krasnodaru uciekł już pracujący tam zaledwie od stycznia trener Daniel Farke, wraz ze sztabem. On jednak uzasadnił to sytuacją polityczną po ataku Rosji na Ukrainę.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak jest liderem nie tylko reprezentacji Polski, ale też FK Krasnodar. Namawia obcokrajowców do opuszczenia klubu i całej Rosji, która zaatakowała Ukrainę / fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER / East News