Adam Nawałka miał zostać wybrany podczas środowego zarządu PZPN. Rzeczywiście, dojdzie do niego, ale ogłoszenia selekcjonera w środę nie należy się spodziewać - uważa "PS". A wtedy właśnie wielu obserwatorów spodziewało się podjęcia decyzji, na którą od ucieczki Paulo Sousy czekamy już trzy tygodnie. Czas mija, a mecz barażowy o mistrzostwa świata z Rosją zbliża się każdego dnia.

Adam Nawałka nawet nie wybiera się do Warszawy

Jak się okazuje, Cezary Kulesza spotkał się z Adamem Nawałką tylko raz i to przypadkowo, w hotelu. Doszło między nimi do rozmowy, ale od tamtej rozmowy minęło już sporo czasu i przypieczętowania trenera Nawałki na stanowisku selekcjonera nie ma. Co więcej, były trener Polaków w środę nawet nie wybiera się do Warszawy, zatem trudno się spodziewać, by został ogłoszony selekcjonerem właśnie tego dnia.



Poza Adamem Nawałką pojawiały się także inne kandydatury, chociażby Szwajcara Marcela Kollera.