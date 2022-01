Informacje o zgłoszeniu Bernda Schustera podaje sport.pl. Niemiecki szkoleniowiec dołączył do takich gwiazd jak: Fabio Cannavaro, Dick Advoocat, Jurgen Klinsmann, Ante Cacić, Avram Grant, Andrea Pirlo i Cesare Prandelli. Mamy więc prawdziwy wysyp znanych trenerów, którzy są gotowi pracować z reprezentacją Polski osamotnioną po odejściu Paulo Sousy.

Reprezentacja Polski. Bernd Schuster chętny

Bernd Schuster należał do gwiazd futbolu w latach osiemdziesiątych. Reprezentował wówczas m.in. barwy Realu Madryt, FC Barcelony i Atletico Madryt, a zatem komplet czołówki hiszpańskiej ligi. Jako trener pracował w 1. FC Köln, w którym grał jeszcze w Bundeslidze do 1980 roku, ale prowadził także Real Madryt, Getafe CF, Levante UD, Malagę CF. Był trenerem Szachtaru Donieck, Besiktasu Stambuł, a do 2019 roku trenował chiński zespół Dalian. Od tamtej pory pozostaje bez pracy. Do tej pory nigdy nie trenował reprezentacji narodowej, ale pracował z wieloma gwiazdami światowego futbolu.





