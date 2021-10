Kiedyś Boniek, teraz Lewandowski? Polacy walczą o mundial

Michał Zichlarz Z obozu Orłów

Polska o punkty w eliminacjach mistrzostw świata z Albanią walczyła przed mundialem w Meksyku w 1986 roku. U siebie wtedy zremisowaliśmy, a w Tiranie - w przedostatnim dla nas meczu - pokonaliśmy rywala na jego terenie 1-0 i objęliśmy prowadzenie w grupie 1., którego nie oddaliśmy już do końca. Starcie Albania – Polska w el. MŚ 2022 we wtorek o godz. 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Albania - Polska. Kłopoty autokaru z reprezentacją Polski w Tiranie. Wideo (Polsat Sport) INTERIA.TV