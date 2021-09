Wojciech Szczęsny po wygranym 4-1 meczu z Albanią miał prawo być w świetnym humorze. Raz wprawdzie został zmuszony przez rywali do kapitulacji, ale w kilku sytuacjach uratował naszą reprezentację.



Gdy nasz golkiper schodził do tunelu po spotkaniu, jeden z kibiców poprosił go o rękawice, co wychwyciły kamery "Łączy nas piłka".





Polska - Albania. Piękny gest Szczęsnego

Szczęsny zareagował natychmiastowo, choć nie spełnił prośby fana.



- Dam koszulę, mogę? Rękawic potrzebuję - odpowiedział, po czym ściągnął swój trykot i rzucił w stronę trybun.



Kibicuj Polakom na mistrzostwach Europy - sprawdź terminarz mistrzostw



Reklama

TB