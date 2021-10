Karol Świderski zaatakowany przez albańskich fanów. Obrzydliwe komentarze, żona "reaguje"

We wtorek 12 października reprezentacja Polski zwyciężyła w arcyważnym pojedynku z Albanią. Tym samym przesunęła się na drugie, barażowe miejsce w tabeli swojej grupy i zachowała realne szanse na awans na mundial w Katarze.

Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Karol Świderski. Tuż po tym, gdy piłka trafiła do siatki, doszło do gigantycznego skandalu. W kierunku polskiego piłkarza i reszty jego kolegów z trybun poszybowały plastikowe butelki i inne przedmioty.



Sytuacja była tak poważna, że sędzia szybko zdecydował się przerwać mecz. Polecił zawodnikom obu drużyn, by udali się do szatni. A do krewkich albańskich kibiców posłano oddziały policji, które miały za zadanie uspokoić nastroje. Był to warunek wznowienia spotkania.



Ostatecznie mecz został dokończony i zakończył się wynikiem 1-0 dla Polski.

Świderski sprowokował kibiców Albanii? Piłkarz zabrał głos

Już po wszystkim część albańskich mediów próbowała niejako tłumaczyć agresywne zachowanie pseudokibiców. Pisano, że to Karol Świderski swoim zachowaniem i celebrowaniem gola tuż przy sektorze zajmowanym przez fanów Albanii sprowokował akcję z rzucaniem przedmiotów z trybun.

Zresztą sam zainteresowany stwierdził, że ma sobie coś do zarzucenia.



To, że kibice tak reagowali, to po części moja wina. Niepotrzebnie pobiegłem w ich kierunku świętować, ale byłem pod wpływem emocji. Trudno, stało się - mówił piłkarz w rozmowie z Marcinem Feddkiem z Polsatu Sport.

Karol Świderski i jego żona obrażani w internecie

Tak czy inaczej, nic nie tłumaczy lawiny nienawiści i hejtu, jaka wylała się na Świderskiego pod jednym z jego wpisów na Instagramie. Albańscy fani dali upust emocjom i w wulgarny sposób wypowiedzieli się w komentarzach. Obrażali nie tylko zawodnika, ale też jego żonę i ogólnie Polskę.

Na te wpisy postanowili odpowiedzieć polscy kibice. Cześć komentarzy była niecenzuralna, a druga część wyrażała mocne wsparcie dla Świderskiego.



"Karol, jesteśmy dumni z ciebie i naszych piłkarzy. A co do Albanii, to powinna zostać ukarana i wykluczona z eliminacji", "Świder, nie przejmuj się", "Psy szczekają, karawana jedzie dalej", "Panie Karolu, pan się nie przejmuje idiotami, jak się strzela tak ważnego gola, to adrenalina niesie. I wcale nie było żadnych gestów, zwykła radość, nie obwiniaj się" - czytamy.

"Reakcja" żony Świderskiego na hejt w sieci

Martyna Świderska prowadzi na Instagramie swój profil. Publikuje tam sporo zdjęć dokumentujących życie prywatne. Widać, że rodzina jest dla niej najważniejszym punktem codzienności. Ona i Karol są rodzicami małego Antosia. Chłopiec w grudniu bieżącego roku skończy 2 lata.

Ciekawostką jest, że w dniu jego pierwszych urodzin rodzice wzięli ślub. Ceremonia odbyła się dokładnie 23 grudnia 2020 roku.



Można się domyślać, że wobec ostatnich negatywnych wydarzeń wokół Świderskiego niełatwo jest jej przejść obojętnie. Postanowiła jednak "zareagować" w chyba najlepszy możliwy sposób. Na chamskie, wulgarne komentarze "odpowiedziała" czymś pozytywnym. Na InstaStories opublikowała zdjęcie synka i opatrzyła je ikonką serduszka.

Tym samym potwierdziła, że skupia się głównie na rodzinie, a nie na wrogich wpisach w sieci.



