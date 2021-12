Światło dnia ujrzało oświadczenie Dziuby 21 września tego roku: "Będąc w obecnej formie nie jestem w stanie pomóc reprezentacji kraju". W ten sposób piłkarz wypowiedział selekcjonerowi wojnę. Karpin zachował się należycie - Dziuba znalazł się na liście powołanych na październikowe mecze eliminacji MŚ ze Słowenią i Słowacją.

- Trener Karpin zadzwonił do mnie, rozmawialiśmy. Ja długo myślałem o tej sytuacji i doszedłem do wniosku, że nie jestem jeszcze w optymalnej formie, aby pomóc reprezentacji na sto procent - tłumaczył się Artiom.

Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

Reklama

Karpin w październiku poradził sobie bez Dziuby - wygrał na wyjeździe ze Słowenią 2-1, a u siebie odprawił Słowację 1-0. Nie powołał Dziuby także w listopadzie, gdy "Sborna", po porażce z Chorwacją w Splicie przegrała pierwsze miejsce w grupie i los ją zetknął z "Biało-Czerwonymi" w barażach.

Sytuacja delikatnie przypomina tę Sebastiana Szymańskiego w reprezentacji Polski, który raz był niedysponowany i przez to zniknął z listy powołań Sousy, choć w Premier Lidze uznawany jest za jednego najlepszych pomocników. Spora różnica jest jednak taka, że Szymański u nas był i jest zawodnikiem perspektywicznym, wchodzącym do kadry, rozegrał w niej raptem 11 spotkań. A Dziuba był dla Rosjan tym, kim jest dla nas "Lewy" - kapitanem i najlepszym napastnikiem. Jeszcze w marcu jego dwa gole dały triumf nad Słowenią, w eliminacjach do MŚ. Na Euro 2020 "Sborna" zawiodła, Dziuba strzelił honorową bramkę w przegranej 1-4 z Danią.

Selekcjonera Stanisława Czerczesowa zastąpił Walery Karpin, a ten za Dziubę posłał do ataku grającego dotychczas w pomocy Alieksieja Mirańczuka. Dla Artioma zaczęły się problemy.

Baraż Rosja - Polska. Dziuba z Karpinem dwa razy chwycili się za łby

Na linii Dziuba - Karpina zaiskrzyło po raz pierwszy w 2012 r., gdy los ich zetknął w Spartaku, którego dyrektorem, a później trenerem był Walery Gieorgiewicz. Rosyjskie media donoszą, że dwa razy tak się pokłócili, iż o mały włos nie doszło do rękoczynów, ale rozdzielili ich inni piłkarze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosja - Polska w półfinale baraży MŚ 2022! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Ile znaczy dla "Sbornej" Dziuba? Wie najlepiej obrońca "Biało-Czerwonych" i Lokomotiwu Moskwa Maciej Rybus, który mierzy się z nim w lidze.

Znam wszystkich rosyjskich reprezentantów, graliśmy też z nimi przed mistrzostwami Europy mecz towarzyski. Wtedy jeszcze w kadrze występował Artiom Dziuba, który robił robotę, ale obecnie nie jest powoływany z powodu konfliktu z trenerem Karpinem - powiedział w rozmowie z Weszło Rybus.

Baraż Rosja - Polska. Słucki wychwala Dziubę

Konflikt na linii Dziuba - Karpin zgrabnie i z klasą skomentował ceniony nie tylko w Rosji trener Leonid Słucki. Dziubę zna z reprezentacji, którą prowadził od sierpnia 2015 r. do czerwca 2016 r., dziś trenuje Rubina Kazań. Jest jednym z nielicznych rosyjskich trenerów, który sprawdził się także za granica, prowadząc Hull City i Vitesse Arnhem.

- Mogę powiedzieć swoje przemyślenia na temat pracy z Dziubą. Przyjaźnię się z nim, mamy bardzo dobre stosunki. Ale i tak potrafię go ocenić obiektywnie - zaznaczył Słucki.

- Jeśli powierzyć Dziubie nawet ekstremalnie trudne zadanie, walkę o osiągnięcie celu, to nikt temu nie podoła tak dobrze jak on. Ja przynajmniej nie znam człowieka, który lepiej by sobie od niego poradził - dobitnie stwierdził Słucki, używając dla owego trudnego celu pięknego rosyjskiego idiomu: "powierzyć podniesienie upadłego (na placu boju) sztandaru".

- Z drugiej strony, jeśli nagle przestaniesz na niego liczyć, to tę całą swoją moc roztrwoni. Będzie to mimowolna reakcja, której on sam nie pożąda, ale nad nią nie panuje - dodał Leonid Wiktorowicz.

CZYTAJ TEŻ: Trener Rosjan był bliski rezygnacji!



Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 44% Anita Włodarczyk 56%

głosów: 3739

Dopytany o to, czy selekcjoner Karpin popełnia błąd omijając w powołaniach Dziubę odparł:

- Jeśli Karpin widzi swój model gry bez piłkarza typu Dziuba, który ma wręcz modelowe charakterystyki do takiej, to znaczy, że nie wszystko wykonuje prawidłowo. Z drugiej strony, jeśli Artiom, jako modelowy piłkarz może być wykorzystywany w określonych schematach, to nie możemy mówić, czy jest to prawidłowe, czy nie. To suchy fakt. Karpin buduje swój model gry bez wielkiego napastnika, który dobrze radzi sobie tyłem do bramki, jako napastnik podwieszony, ale nie jest na tyle ruchliwy jak choćby Fiodor Smołow - dodał Słucki.

Wszystko wskazuje na to, że Rosja do barażu z Polską przystąpi jednak bez Dziuby. Artiom jest najlepszy strzelcem i asystentem Zenita Sankt Petersburg. Ma 10 bramek i sześć asyst. W ostatnich meczach wszedł na 11 minut w zremisowanym 3-3 spotkaniu Ligi Mistrzów z Chelsea, a w ligowej potyczce z wiceliderem Premier Ligi - Dynamem Moskwa nie zagrał z powodu kontuzji.

CZYTAJ TEŻ: Rosja zbroi się na mecz z Polską. A u nas? Spokój po losowaniu

Kiedy mecz Rosja - Polska?

Mecz barażowy o MŚ 2022 Rosja - Polska zostanie rozegrany 24 marca 2022 r.

Jeśli "Biało-Czerwoni" zwyciężą, to będą gospodarzami starcia z triumfatorem meczu Szwecja - Czechy. Finał barażów zaplanowany jest na 29 marca.

O której godzinie mecz barażowy Rosja - Polska?

Mecz Rosja - Polska rozpocznie się o godz. 18.

CZYTAJ TEŻ: Tajne zgrupowanie! Tak Rosja szykuje się na Polskę



Michał Białoński, Interia