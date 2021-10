19-letni piłkarz AS Romy nie zagra jednak przeciwko San Marino i Albanii. Nicola Zalewski przeżywa ostatnio trudne chwile po śmierci ojca. Krzysztof Zalewski przegrał niedawno walkę z nowotworem.

Selekcjoner reprezentacji Polski odniósł się do sytuacji Nicoli Zalewskiego podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Nicola nie będzie w stanie być z nami. To dla niego trudny czas - podkreślał Paulo Sousa. - Musi być teraz z rodziną. Wspieramy go.

Zalewski zaliczył udany debiut

Nicola Zalewski zaliczył debiut w kadrze Sousy we wrześniu, podczas poprzedniego spotkania z San Marino. Zanotował wówczas asystę, a "Biało-czerwoni" zwyciężyli 7-1.

Reprezentacja Polski ma w najbliższym czasie zagrać w eliminacjach do MŚ 2022 z San Marino oraz Albanią.

