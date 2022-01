Władze PZPN intensywnie szukają nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Faworytem do przejęcie schedy po Paulo Sousie jest Adam Nawałka.

Były selekcjoner wkrótce ma spotkać się z Cezarym Kuleszą , by omówić swój pomysł na grę "Biało-Czerwonych". Takie ustalenia przedstawił serwis "Meczyki.pl".





Kto będzie nowym selekcjonerem? Jerzy Engel ma swojego faworyta!

Jerzy Engel przekonuje, że Kulesza powinien spojrzeć w inną stronę. Jego zdaniem odpowiedni kandydat już pracuje w PZPN. Mowa tu o Macieju Stolarczyku, który odpowiada za kadrę U-21.

- Kogo byśmy powołali na to stanowisko? Kogoś, kogo mamy pod ręką, kogoś, kto jest Polakiem, kto zna drużynę i zaplecze, a do tego jest już w PZPN - oznajmił Engel w programie "4-4-2".



Jerzy Engel nie szczędzi komplementów pod adresem Macieja Stolarczyka