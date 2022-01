Jasny przekaz PZPN ws. nowego selekcjonera. "Te informacje nie są prawdziwe"

"Biało-Czerwoni" wciąż nie mają trenera. 29 grudnia Paulo Sousa rozwiązał kontrakt z PZPN i dołączył do brazylijskiego Flamengo. Włodarze polskiej federacji w pocie czoła pracują nad zatrudnieniem jego następcy.

Pierwotnie nazwisko nowego selekcjonera mieliśmy poznać 17 stycznia. Prezes Cezary Kulesza nie zdołał osiągnąć porozumienia z żadnym z kandydatów. Działacz obiecał jednak, że zamknie sprawę do 31 stycznia.



Wszystko wskazuje na to, że nowym trenerem reprezentacji Polski zostanie Andrij Szewczenko

Według ostatnich doniesień PZPN jest zdecydowany na zatrudnienie Andrija Szewczenki. Ukraiński szkoleniowiec ma w Polsce zarabiać ok. 2,5 mln euro rocznie. Znaczą część tej kwoty podobno pokryją sponsorzy.



W mediach pojawiły się informacje, że ustalono już wszystkie szczegóły przyszłej współpracy . Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN, odniósł się do tych doniesień.





Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, skomentował medialne doniesienia