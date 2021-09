Jakub Kamiński zadebiutował w reprezentacji. Bez błysku z Lecha Poznań

Z obozu Orłów

W meczu San Marino - Polska selekcjoner Paulo Sousa pozwolił zadebiutować w reprezentacji narodowej trzem piłkarzom. Jakub Kamiński z Lecha Poznań, jako jedyny wśród debiutantów, zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Czy był to występ, który może skłonić Paulo Sousę do dania mu szansy w środowym meczu Polska - Anglia? Według ekspertów, piłkarz Lecha był za mało widoczny na tle słabego San Marino.

