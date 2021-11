As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 51% Dawid Tomala 49%

Iwanow odniósł się do komentarzy, według których Polska mogła trafić na łatwiejszego rywala.

- Jesteśmy takim narodem, który lubi dzielić skórę na niedźwiedziu, przewidywać i mówić co byłoby lepsze, a co gorsze. W piłce nożnej trzeba być dobrze przygotowanym. Niezależnie na to, na kogo trafimy, dużo będzie zależało od naszej dyspozycji i w jakiej formie będą nasi piłkarze. Ważne też, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o kartki. Wiemy, że przepisy dotyczące wykluczeń pewnych zawodników mogą dużo zmienić. Przed meczem jeszcze nikt nie wygrał spotkania, ale sporo zespołów już przed pierwszym gwizdkiem przegrało - powiedział.

Komentator Polsatu Sport przypomniał sytuację z meczu Polska - Węgry.

- Najważniejszą historią dla mnie nadal jest to ostatnie spotkanie fazy grupowej. Było bardzo ważne, żebyśmy pierwszy mecz grali na własnym boisku. Dobrze, że ewentualny finał zagramy u siebie, ale musimy się tam najpierw dostać. Drużyny, z którymi się możemy zmierzyć, nie są najlepsze, ale my czasami lepiej gramy, kiedy nie jesteśmy faworytami - ocenił.

Paweł Wyrobek, AA, Polsat Sport

