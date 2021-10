24-latek od września 2020 roku reprezentuje barwy Aston Villi, będąc pewnym punktem swojej ekipy. O jego przydatności dla reprezentacji narodowej przekonany jest Paulo Sousa, który wiadomość o bardzo szybkim wyjaśnieniu się kwestii potwierdzenia obywatelstwa zawodnika nie krył swojej radości.

Matty Cash - zarobki

Ile zarabia Matty Cash? Jak przytacza "Super Express" może on liczyć na "tygodniówkę" w wysokości 65 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje 355 tysięcy złotych. Miesięcznie przekłada się to na ok. 1,4 miliona złotych, zaś rocznie - lekko ponad 17 milionów.



Gazeta porównała zarobki gracza z gwiazdami naszej kadry. Piłkarz Aston Villi nie może równać się pod tym kątem z Robertem Lewandowskim czy Wojciechem Szczęsnym, ale pozostali są już dość "blisko". "Lewy" inkasuje ok. 22 miliony euro (najwięcej z wszystkich piłkarzy Bayernu Monachium, w przeliczeniu ok. 101 mln. złotych), zaś "Szczena" - niespełna 7 milionów euro (32 mln złotych). Na dalszych pozycjach plasują się Piotr Zieliński (SSC Napoli, 25 mln zł) i Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia, 23 mln).



Kiedy Cash zadebiutuje w reprezentacji Polski? Istnieje wielka szansa, że stanie się to już podczas meczów eliminacji mistrzostw świata z Andorą (12 listopada) lub Węgrami (trzy dni później).



