Gwiazdy na ceremonii losowania MŚ w Katarze

Losowanie, w którym poznamy uczestników poszczególnych grup na mundialu w Katarze, odbędzie się w piątek 1 kwietnia. Wśród zaproszonych gości pojawią się Brazylijczyk Cafu i Niemiec Lothar Matthaeus, którzy będą losować poszczególne drużyny. Na tym jednak nie koniec, bowiem jako swego rodzaju asystenci pojawią na w Dosze Adel Ahmed MalAllah (Katar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinović (Serbia), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algieria) i Tim Cahill (Australia).

Katar 2022: Gwiazdy podczas losowania grup

Dla Cafu to już trzeci raz, kiedy bierze udział w losowaniu. Słynny Brazylijczyk, cytowany przez oficjalną stronę FIFA, zapewnia jednak, że cały czas ma gęsią skórkę przed tym wydarzeniem. Jako piłkarz trzykrotnie grał na mistrzostwach świata i jak mówi, cały czas jest to żywe wspomnienie. - Minęło prawie 20 lat, odkąd zostałem ostatnim zawodnikiem z Ameryki Południowej, który podniósł Puchar Świata i jest to wspomnienie, które zawsze będę pielęgnować. Gra na mistrzostwach świata, kiedy cały twój kraj staje w miejscu, aby oglądać mecz, jest czymś nie do opisania - powiedział.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katar 2022. Tak wygląda oficjalna piłka tegorocznych MŚ. WIDEO © 2022 Associated Press

Ósemka byłych zawodników będzie wspierana również przez trójkę prowadzących: piłkarkę Carli Lloyd, prezenterkę Samanthę Johnson i byłego reprezentanta Anglii Jermaine'a Jenasa.

Czytaj także: Ostateczny podział na koszyki podczas losowania mundialu

Szczegóły losowania grup mistrzostw świata 2022

Uczestnicy mistrzostw zostali podzieleni na koszyki, zgodnie z rankingiem FIFA. Wyjątkiem jest tutaj rzecz jasna gospodarz turnieju Katar, który z automatu trafił do pierwszego koszyka. Losowanie rozpocznie się od koszyka numer "1" i zakończy na koszyku numer "4". Najpierw losowana będzie drużyna, a następnie grupa, do której trafi.

Jaka grupa byłaby najtrudniejsza dla Polaków? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaka grupa byłaby najtrudniejsza dla Polaków? Brazylia, Niemcy, Polska, Ghana 58% Francja, Urugwaj, Polska, Arabia Saudyjska 9% Argentyna, Holandia, Polska, Ghana 11% Argentyna, Niemcy, Polska, Ghana 14% Inna grupa 8%

głosów: 3486

W jednej grupie nie będą mogły występować dwie drużyny z tego samego kontynentu, za wyjątkiem Europy, która w Katarze będzie miała 13 swoich przedstawicieli. I tak w pięciu z ośmiu grup rywalizować ze sobą będą po dwa zespoły ze Starego Kontynentu.

Faza grupowa mistrzostw w Katarze potrwa 12 dni i będzie obejmowała cztery mecze dziennie. Harmonogram meczów zostanie potwierdzony po przypisaniu meczów do stadionu i godzinie rozpoczęcia każdej kolejki. Wszystko ma być zrobione w taki sposób, by kibice mogli przemieszczać się i obejrzeć po dwa mecze dziennie, co jest możliwe ze względu na niewielki obszar, na jakim zostanie rozegrany turniej.