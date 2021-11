Urodzony i wychowany na Wyspach Cash uzyskał niedawno potwierdzenie polskiego obywatelstwa i odebrał nasz paszport. W najbliższych meczach eliminacyjnych prawdopodobnie zadebiutuje w barwach "Biało-Czerwonych" - na spotkanie z Węgrami w Warszawie została nawet zaproszona jego rodzina.

Matty Cash zagra dla Polski. Gareth Southgate komentuje

Kwestia powołania gracza do naszej kadry jest w Polsce przedmiotem żywej dyskusji. Na ten temat wypowiedział się nawet... selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, który nigdy nie zdecydował się na to, by sprawdzić umiejętności gracza Aston Villi.



Jak zauważył, na pozycji Casha panuje w reprezentacji kraju gigantyczna wręcz konkurencja, wymieniając m.in Kyle'a Walkera, Kierana Trippiera, Trenta Alexandra-Arnolda i Reece'a Jamesa. - Straciliśmy Matty'ego Casha, który jest bardzo dobrym, prawym obrońcą, ale to pozycja na której walka jest niesamowicie zacięta - powiedział.



Anglicy zakończą eliminacje pojedynkami z Albanią i San Marino. Na dwie kolejki przed końcem prowadzą w tabeli z dorobkiem 20 punktów, mając trzy "oczka" przewagi nad Polską.



TC



