Franz reaguje na dezercję Sousy. "Gdyby Sousa miał jaja"

Dezercja Sousy. Smuda: Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem

- Jaka jest moja reakcja na dezercję Sousy? Z takim czymś się nie spotkałem się i nawet w światowej piłce nie słyszałem, by się zdarzyło - podkreśla selekcjoner Orłów z Euro 2012.

Nie ukrywa, że zawiódł się na Portugalczyku.



- Każdy trener, który prowadził reprezentację narodową, obojętnie jakiego kraju, to po pierwsze, powinien mieć ambicje, aby coś dla tego kraju osiągnąć. Jeżeli jest trenerem z tzw. jajami, to on nigdy nie przedłoży pracy w zespole ligowym nad prowadzeniem reprezentacji. Trenowanie reprezentacji kraju to dla trenera zawsze największy zaszczyt - uważa Franciszek Smuda.

Dezercja Sousy. Smuda: Sousa daje dyla i to nie poprawi mu CV

73-letni szkoleniowiec w dalszej części rozmowy z Interią powiedział jeszcze bardziej dobitnie:

- Paulo Sousa nie zdaje sobie z tego sprawy, że nie zwojował z naszą kadrą za wiele i naprawdę przez to, że teraz daje dyla, to jemu się CV na pewno nie poprawi. Z pewnością ta dezercja będzie mu wypominana już zawsze i to zadziała na jego niekorzyść - twierdzi popularny Franz.



- Gdyby Sousa miał - jak to się popularnie mówi jaja, to by pokazał, że nasza reprezentacja nie jest słaba, ma wielu utalentowanych piłkarzy, osiągnął z nimi sukces. To byłoby potwierdzenie dobrego trenera. Gdyby taki sukces Sousa z Polską osiągnął, to potem mógłby iść do jakiegokolwiek klubu - uważa były selekcjoner, który dziś trenuje Wieczystą Kraków.

Jest reakcja Lewandowskiego: "Jestem zszokowany!"





Dezercja Sousy. Smuda: Trudne zadanie Kuleszy

Kto powinien zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski? Adam Nawałka 51% Czesław Michniewicz 11% Michał Probierz 7% Inny trener krajowy 12% Inny trener zagraniczny 19%

głosów: 1609

Co Franciszek Smuda doradziłby prezesowi PZPN-u Cezaremu Kuleszy, który będzie zmuszony zapewne znaleźć nowego selekcjonera na baraż z Rosją?

- Mam nadzieję, że sprawę uda się jeszcze odkręcić. Fakt, faktem, że to Sousa ostatnio prowadził zespół i on ma najlepsze rozeznanie. Dlatego on powinien pokazać charakter i wypić piwo, którego naważył i poprowadzić reprezentację przynajmniej do końca barażów. Jeśli nie Sousa, to nieważne kogo by Kulesza nie wziął, to będzie miał bardzo trudne zadanie. Gdyby nawet dziesięciu Mourinho przyjechało, też by miało gigantyczny problemy - uważa Franciszek Smuda.

Na giełdzie ewentualnych następców Sousy dominują Adam Nawałka i Czesław Michniewicz. Mniej liczne są głosy, aby powierzyć kadrę Michałowi Probierzowi.



Michał Białoński, Interia





