Reprezentację Polski już wkrótce czeka walka w barażach o awans do mistrzostw świata. 24 marca "Biało-Czerwoni" staną w szranki z Rosją. Jeśli wygrają ten pojedynek, to następnie zmierzą się z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi polską kadrę w barażach . Faworytem do przejęcia schedy po Paulo Sousie jest Adam Nawałka. W mediach można nie brakuje opinii, że były selekcjoner jeszcze w tym tygodniu podpisze umowę z PZPN.





Jan Tomaszewski z zaskakującym pomysłem. Filar kadry nie zagra z Rosją?

Jan Tomaszewski wychodzi o krok do przodu i już myśli o starciu ze "Sborną". Jak przekonuje, jeden z filarów kadry powinien odpocząć w meczu na Łużnikach.



- Gdybym ja miał wskazać na dzień dzisiejszy ofensywnego pomocnika na mecz z Rosją, mając do wyboru Sebastian Szymańskiego i Piotra Zielińskiego, to wystawiłbym Szymańskiego - przyznał popularny "Tomek" w rozmowie na kanale "Super Expressu".





Tomaszewski przekonuje, że postawa Zielińskiego w grze obronnej pozostawia wiele do życzenia

- Dlaczego? Obaj są wspaniałymi zawodnikami, ale Szymański był w jedenastce sezonu ligi rosyjskiej, gra tam na na co dzień przeciwko tym zawodnikom i zna ich na pamięć. Moim zdaniem on jest lepszy w grze defensywnej od Zielińskiego, który jest wspaniałym "rozgrywaczem", ale w defensywie jest jak Messi - człapie, i tylko czeka na piłkę. Tylko jeden z nich może grać - zakończył.