Fabiański już dziękuje. Może liczyć na wsparcie żony i rodziny

Gdy dojrzejemy do tej decyzji, ślub weźmiemy w Polsce. Na razie cieszę się, że nie będę w Londynie sam. Zawsze będę mógł porozmawiać z Anią, przytulić się. Rodzice obiecują, że będą mnie często odwiedzali. Ze Słubic do Berlina jest 80 km. Stamtąd samolotem do Londynu leci się tylko 1,5 godz. Paradoksalnie będą więc mieli szybszy i łatwiejszy dojazd niż do Warszawy

- mówił "Życiu Warszawy".