Maurizio Marianiemu asystować będą Filippo Meli i Ciro Carbone. Rolę sędziego technicznego będzie pełnić Daniele Doveri, a system VAR obsługiwać będą Michael Fabbri i Alessandro Giallatini. Cały zespół sędziowski pochodzi z Włoch. Ich pracę będzie oceniać obserwator UEFA - Herbert Fandel z Niemiec.

Maurizio Mariani to 39-letni arbiter, który urodził się w Rzymie. Spotkania Serie A prowadzi regularnie od 2013 roku, a sędzią międzynarodowym jest od 2 lat. Mimo tak krótkiego stażu na arenie międzynarodowej, włoski arbiter znajduje się już w grupie sędziów UEFA First i prowadził m.in. dwa spotkania fazy grupowej Ligi Europy, kilka spotkań Ligi Narodów, a niedawno był rozjemcą w trzech meczach Mistrzostw Europy do lat 21. W obecnym sezonie poprowadził tylko 3 oficjalne spotkania; eliminacyjne do Ligi Europy, a także do Ligi Konferencji oraz jeden mecz Serie A. W tych trzech meczach pokazał 19 żółtych kartek, a także raz podyktował rzut karny.

Sytuacja Polski w tabeli grupy I po trzech meczach eliminacyjnych do mundialu nie jest za ciekawa. Nasza reprezentacja znajduje się na 4 miejscu z dorobkiem zaledwie 4 punktów. Przed nami znajduje się Albania (6 pkt.), Węgry (7) i Anglia z kompletem punktów. Mecz z pewnością zapowiada się ciekawie, choć zdecydowana większość stawia Polskę w roli faworyta.

Mecz Polska - Albania rozpocznie się o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji MŚ 2022



