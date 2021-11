W barażach zagrają drużyny, które w grupach eliminacyjnych zajmą drugie miejsca, a dodatkowo - dwie ekipy, które wygrały swoje grupy Ligi Narodów, a nie wywalczyły w tabelach swoich grup co najmniej drugich miejsc. Łącznie będzie to 12 zespołów. Sześć z nich będzie rozstawionych, a zdecydują o tym wyniki w meczach eliminacyjnych.

Przed ostatnią kolejką Polska w zbiorczej tabeli ekip z drugich miejsc zajmuje piątą pozycję, co daje prawo rozstawienia. Przed nami (jak i pozostałymi drużynami) jednak jeszcze jeden mecz, który może znacząco zmienić sytuację.



Polacy mogą zapewnić sobie rozstawienie

"Biało-Czerwoni" mogą zapewnić sobie rozstawienie w barażach, jeżeli w poniedziałek pokonają w Warszawie Węgrów. Wtedy już na pewno słabszych będzie co najmniej pięć drużyn z drugich miejsc. Sytuacja znacząco komplikuje się w przypadku ewentualnego remisu lub porażki z Bratankami - wtedy pojawia się wiele możliwych scenariuszy, z których część daje Polsce rozstawienie, a część spycha ją w wirtualnej tabeli na niższe lokaty.



Dlaczego rozstawienie jest tak ważne? Gdyż daje w pierwszej fazie baraży prawo gry przed własną publicznością. Ponieważ rozegrane zostanie tylko jedno spotkanie, jest to spora przewaga nad potencjalnym rywalem. W ewentualnym finale baraży gospodarz starcia jest losowany, lecz - czysto hipotetycznie - w przypadku, gdyby Polska została rozstawiona i dostała się do finału istnieje wtedy szansa, że oba starcia rozegra ze wsparciem własnych kibiców.



Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że Polska wciąż ma matematyczne szanse na wygranie grupy I. Na matematyce jednak się kończy, gdyż by było to możliwe, Anglia w meczu ostatniej kolejki musiałaby... przegrać z San Marino - naturalnie przy założeniu, że my bardzo wysoko pokonamy Węgrów.



