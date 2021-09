Relacja z konferencji nie odświeża się automatycznie. Kliknij F5!



Początek konferencji zaplanowano na godz. 14.30.



Mecz Polska - Anglia odbędzie się w środę 8. września o godz. 20.45.

Jako pierwszy wypowiadał się na konferencji pomocnik Jakub Moder.



O nastrojach przed meczem:



Atmosfera jest pozytywna, na pewno wyjdziemy zmotywowani, żeby wygrać, walczyć o pełną pulę. Jeśli chodzi o porównanie, to poprzednim razem z Anglią graliśmy bez Roberta Lewandowskiego, a wiemy, jak on jest dla nas ważny. To będzie dla nas wartość dodana. Będzie nam brakować Piotra Zielińskiego.



Do każdego meczu trzeba się przygotować inaczej. Gramy z drużyną teoretycznie wyżej notowaną od nas, więc plan będzie inny, niż na mecze z San Marino, czy Albanią. Wiemy, że Anglia to wicemistrz Europy, jesteśmy świadomi, jaką jakość ma ten zespół. Musimy wyjść zdyscyplinowani w defensywie. To będzie kluczem.

O indywidualnym awansie Modera w hierarchii w kadrze:



Starałem się dawać sygnały, grać dobre mecze w reprezentacji oraz w klubie. Nie jestem zaskoczony, że to się tak potoczyło, bo ciężko na to pracowałem.



Czy remis byłby satysfakcjonujący.

Nastawiamy się na zwycięstwo. Czy remis będzie dobrym wynikiem? To łatwiej będzie powiedzieć po meczu, bo spotkanie może się różnie potoczyć. Walczymy o pełną pulę, bo czujemy oddech Węgrów czy Albanii za naszymi plecami. Przy dobrym wyniku z Anglikami będziemy się starali "atakować" pierwsze miejsce w grupie.



Na ile jest innym graczem, niż pół roku temu:

Piłkarsko specjalnie się nie zmieniłem, ale zagrałem trochę więcej spotkań w lidze angielskiej. Ta liga kształtuje mnie jako zawodnika. Staram się cały czas budować swoją pozycję w klubie i reprezentacji. Jestem młodym zawodnikiem i cały czas się rozwijam.