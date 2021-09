Aktualnie, po pięciu kolejkach zmagań nasza drużyna ma w dorobku 10 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie, ustępując tylko Anglii. Bezpośreni awans na mundial wywalczy zwycięzca, drugi zespół zagra w barażach, z których awansują trzy drużyny (rywalizacja tam będzie dwustopniowa).

Według Gracenote to właśnie "Synowie Albionu" są na ten moment drugim największym "pewniakiem" do awansu. Daje się im aż 98% szans. Bilety rezerwować mogą też kibice z Danii (99%) i Belgii (96%). Nieco niżej w tym zestawieniu jest Francja (91%), a zaskakiwać może niska ocena szans Hiszpanii, której daje się 54% szans.



Jak wypada Polska? Podopieczni Paulo Sousy mają 3% szans na wygranie grupy (co jest dość logiczne, biorąc pod uwagę, że do liderujących Anglików tracą pięć punktów). Szanse na to, że zagramy w barażach wynoszą "aż" 74%, lecz na awans na MŚ - tylko 19. Większe daje się m.in. Norwegii (22), Austrii (23), Czechom (27) czy Walii (32).



Reklama

Naturalnie - to tylko ocena analityków, a wszystko pozostaje w mocy naszych piłkarzy. Trzeba jednak przyznać, że wizja gry w barażach, w których naszym przeciwnikiem może być na przykład Hiszpania zapowiada się faktycznie jako wielkie wyzwanie.



TC