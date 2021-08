Szymon Marciniak został nominowany do prowadzenia spotkania grupy G, gdzie zmierzą się reprezentacje Norwegii i Holandii. Mecz zostanie rozegrany w Oslo w środę o godzinie 20.45. Środowa potyczka zapowiada się dość ciekawie, gdyż obie reprezentacje w trzech meczach zdobyły po 6 punktów. Póki co grupa ta wydaje się być bardzo ciekawa, gdyż Czarnogóra ma także sześć oczek na koncie, a Turcja aż siedem. Dwaj pozostali rywale, czyli Łotwa i Gibraltar, raczej nie będą liczyć się w walce o awans i wyjazd na mistrzostwa do Kataru.

El. MŚ 2022. Pierwsza runda z udziałem VAR

Szymonowi Marciniakowi pomagać na liniach będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. W roli sędziego technicznego zobaczymy Tomasza Musiała, a przed monitorami VAR zasiądą Paweł Gil i Tomasz Kwiatkowski. Warto dodać, że jest to pierwsza runda, w której zostanie użyty system VAR. Pracę polskich sędziów będzie oceniać Peter Sippel z Niemiec.

