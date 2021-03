Mateusz Święcicki podczas programu "Do jednej bramki" zdradził, iż jeden z piłkarzy mógł nie otrzymać powołania do reprezentacji Polski ze względu na fakt, że zna tylko jeden język obcy - rosyjski.

Kwestia powołań do kadry na mecze eliminacji mistrzostw świata z Węgrami, Andorą i Anglią była szeroko komentowana w mediach. Eksperci często wskazywali brak Tomasza Kędziory - dotąd etatowego reprezentanta kraju, którego absencja była mocno zagadkowa.

Mateusz Święcicki na antenie programu "Do jednej bramki" ujawnił, że według jego informacji jeden z kadrowiczów mógł nie otrzymać powołania z uwagi na to, że biegle rozmawia tylko w jednym, obcym języku - rosyjskim. Nietrudno połączyć to właśnie z postacią obrońcy Dynama Kijów.



- To trochę słabe. Dla mnie selekcjoner powinien dostosowywać się do zawodników mówiących w języku polskim - ocenił.



Obecny w studiu Bożydar Iwanow odpowiedział, że "rozmawia z nim po polsku, więc trudno mu to zweryfikować", lecz wskazał przy tym, że reprezentacja nie zawsze musi być zbiorem najlepszych w danym momencie piłkarzy, co mogłoby sugerować, że Kędziora nie pasuje do taktyki, którą stosować chce Sousa.



