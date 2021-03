El. MŚ 2022. Grali kadrowicze Paulo Sousy

Selekcjoner polskich piłkarzy Paulo Sousa może być spokojny o formę wielu podopiecznych przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw świata, zwłaszcza Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium strzelił trzy gole w sobotnim spotkaniu Bundesligi z VfB Stuttgart (4-0).

"Biało-Czerwoni" rozpoczną eliminacje mundialu 2022 od czwartkowej rywalizacji z Węgrami w Budapeszcie. To będzie debiut Portugalczyka na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.

Kapitan kadry Lewandowski ma łącznie 35 trafień w tym sezonie niemieckiej ekstraklasy i prowadzi zdecydowanie w klasyfikacji strzelców. Powodów do satysfakcji może mieć więcej, ponieważ jest już pewne, że będzie mógł zagrać z Anglią, co wcześniej - z racji obostrzeń związanych z pandemią - stało pod znakiem zapytania.



Reprezentanci Polski z ligi rosyjskiej: Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Rafał Augustyniak i Sebastian Szymański ligowe mecze grali już w czwartek.



Zgrupowanie kadry rozpocznie się oficjalnie w poniedziałek, choć część piłkarzy już przebywa w Warszawie. W godzinach popołudniowych podopieczni Sousy mają przeprowadzić pierwsze zajęcia na boisku treningowym Legii.



Ligowe występy kadrowiczów:

bramkarze:

Łukasz Fabiański (West Ham United) - cały mecz ligowy z Arsenalem Londyn (3-3)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) - cały mecz ligowy i żółta karka z Crotone (3-2)

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - cały mecz ligowy z Benevento Calcio (0-1)



obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC) - do 76. minuty i żółta kartka w meczu Pucharu Anglii z Bournemouth (3-0)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - cały mecz ligowy z Torino (1-0)

Paweł Dawidowicz (Verona) - cały mecz ligowy i żółta kartka z Atalantą Bergamo (0-2)

Kamil Glik (Benevento Calcio) - pauzował za żółte kartki w meczu ligowym z Juventusem Turyn (1-0)

Michał Helik (Barnsley FC) - cały mecz ligowy z Sheffield Wednesday (1-2)

Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa) - cały mecz ligowy z Górnikiem Zabrze (0-0)

Arkadiusz Reca (FC Crotone) - poza kadrą na mecz ligowy z Bologną (2-3)

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) - cały mecz ligowy z FK Ufa (1-0)



pomocnicy:

Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg) - cały mecz ligowy ze Spartakiem Moskwa (1-5)

Kamil Grosicki (West Bromwich Albion) - jego drużyna nie grała w tym tygodniu

Kamil Jóźwiak (Derby County) - od 64. minuty w meczu ligowym ze Stoke (0-1)

Mateusz Klich (Leeds United) - od 77. minuty w meczu ligowym z Fulham (2-1)

Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin) - cały mecz ligowy z Lechią Gdańsk (1-0)

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) - od 65. minuty w meczu ligowym z Lechią Gdańsk (1-0)

Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa) - cały mecz ligowy i gol z FK Ufa (1-0)

Jakub Moder (Brighton&Hove Albion) - do 89. minuty meczu ligowego z Newcastle (3-0)

Przemysław Płacheta (Norwich City) - rezerwowy w meczu ligowym z Blackburn (1-1)

Bartosz Slisz (Legia Warszawa) - do 78. minuty meczu ligowego z Zagłębiem Lubin (4-0)

Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa) - cały mecz ligowy z FK Krasnodar (3-2)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) - do 73. minuty i żółta kartka w meczu ligowym z AS Roma (2-0)



napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - do 70. minuty i trzy gole w meczu ligowym z VfB Stuttgart (4-0)

Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia) - cały mecz ligowy z Nice (0-3)

Krzysztof Piątek (Hertha Berlin) - od 82. minuty meczu ligowego z Bayerem Leverkusen (3-0)

Karol Świderski (PAOK Saloniki) - do 74. minuty i gol w meczu ligowym z AEK Ateny (3-1)