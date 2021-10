​Dobre prognozy dla Polaków przed meczem z Albanią!

Z obozu Orłów

Polacy mają 62 proc. szans na udział w barażach o awans do mistrzostw świata 2022 - wynika z wyliczeń Gracenote. W kluczowym meczu piłkarze Paulo Sousy we wtorek (godz. 20.45) zmierzą się na wyjeździe z Albanią. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, Polsat Box Go, TVP 1, TVP Sport oraz "relacja na żywo" w sport.interia.pl.

