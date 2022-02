"Biało-Czerwoni" mają zmierzyć się z Rosją 24 marca w Moskwie. To, co aktualnie dzieje się na wschodzie sprawia jednak, że sportowa rywalizacja schodzić zaczyna na dalszy plan. Co, jeżeli sytuacja jeszcze bardziej się zaogni?

Co z meczem Rosja - Polska?

Jak donosi "Radio ZET", PZPN badał już możliwość przeniesienia meczu do naszego kraju. Jak udało się dowiedzieć, byłoby to jednak możliwe tylko w przypadku, gdyby bezpieczeństwo uczestników wydarzenia było zagrożone. Polska federacja mimo to podjęła jednak kroki mające na celu, by w Rosji spędzić tak mało czasu, jak tylko się da.

Radio cytuje wypowiedź rzecznika związku, Jakuba Kwiatkowskiego. Informuje on, że aktualny plan zakłada, iż drużyna narodowa wyleci na wschód dopiero w środę, 23 marca, w godzinach popołudniowych, odbywając tego dnia trening w naszym kraju.

Starcie Rosja - Polska będzie pierwszą fazą dwustopniowych baraży o awans na mistrzostwa świata. Gdyby Polakom udało się uporać ze "Sborną", w finałowej batalii o mundial zmierzą się ze Szwecją lub Czechami. Ten mecz rozegrany zostanie w naszym kraju.

