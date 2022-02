Michniewicz ma stosunkowo niewiele czasu na to, by przygotować zespół do starcia z Rosją, które może otworzyć wrota do kluczowej batalii o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Nie zamierza jednak tracić ani jednego dnia.

Czesław Michniewicz spotkał się z Piotrem Zielińskim

W czwartek odbył rozmowę z Robertem Lewandowskim, która - jak relacjonował serwis "Łączy Nas Piłka" - trwała aż trzy godziny. Niespełna dobę później poinformowano zaś o kolejnym spotkaniu. Tym razem - z pomocnikiem SSC Napoli, Piotrem Zielińskim.



- Trener reprezentacji Polski intensywnie wykorzystuje czas pozostały do meczu z Rosją i spotyka się z kolejnymi kadrowiczami - przekazał oficjalny profil drużyny narodowej, dodając zdjęcie ze spotkania.



Mecz Rosja - Polska rozegrany zostanie w Moskwie, 24 marca.