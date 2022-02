Trener Czesław Michniewicz już odbył kilka podróży, w ramach których spotkał się z ważnymi graczami reprezentacji Polski, począwszy od Roberta Lewandowskiego. Był we Włoszech, gdzie rozmawiał m.in. z Kamilem Glikiem, Wojciechem Szczęsnym i Piotrem Zielińskim. Odwiedził także Anglię, gdzie obserwował grę Matty Casha i Mateusza Klicha w ich wspólnym meczu, a także rozmawiał z Jakubem Moderem.

Teraz czas na wyjazd do Turcji, gdzie przebywa na zgrupowaniu rosyjski zespół Dynamo Moskwa. Selekcjoner Czesław Michniewicz spotka się tam z graczem Dynama Sebastianem Szymańskim, z którym wiąże spore plany. To nazwisko, które w kontekście reprezentacji wymienił na swej pierwszej konferencji prasowej. Trener obejrzy mecz Dynama Moskwa z łotewskim zespołem Rigas FS, zaplanowany na niedzielne popołudnie.



Z Turcji selekcjoner uda się raz jeszcze do Włoch. Z Antalyi przemieści się samolotem do Bolonii, a stamtąd ma zamiar dotrzeć na poniedziałkowy wieczorny mecz La Spezia z Fiorentiną, aby po spotkaniu spotkać się z Krzysztofem Piątkiem i Bartłomiejem Drągowskim, zawodnikami Fiorentiny.

Reklama

We wtorek po meczu trener z Pizy uda się raz jeszcze do Anglii, gdzie we wtorek obejrzy mecz Manchesteru United z Brighton. W Brighton gra Jakub Moder, były zawodnik Lecha Poznań.





Czesław Michniewicz leci do Francji, Niemiec, Hiszpanii

Kolejny etap podróży to Francja. Czesław Michniewicz uda się z Manchesteru do Marsylii, aby tam przy okazji starcia Olympique Marsylia z azerskim Karabachem Agdam (klubem, z którym zaczynał walkę jako trener Legii Warszawa) spotkać się z Arkadiuszem Milikiem. Następnie z Marsylii dotrze do Niemiec, gdzie w Düsseldorfie ma zaplanowane spotkanie z Marcinem Kamińskim, graczem Schalke Gelsenkirchen.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Majdan dla Interii: To dlatego nie chcę Michniewicza. Wideo INTERIA.TV

Ostatni etap tych międzynarodowych wojaży to podróż 19 lutego do Malagi, gdzie w Hiszpanii ma zamiar obejrzeć sparing FK Krasnodar z FK Rostow i rzecz jasna porozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem, który w rozmowie z Interia.pl stawiał na Adama Nawałkę jako selekcjonera. Jak przyznawał wtedy, czasu jest zbyt mało na nowych selekcjonerów, którzy wymagaliby czasu na zgranie się z kadrą seniorów.



21 lutego Czesław Michniewicz wraca do Gdańska i 26 lutego ma obejrzeć hit polskiej Ekstraklasy, mecz na szczycie Pogoń Szczecin - Lech Poznań. Pierwszy mecz barażowy o katarski mundial z Rosją - 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie.