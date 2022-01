Długo faworytem mediów i ekspertów do fotela selekcjonera był Adam Nawałka, lecz ostatecznie prezes PZPN, Cezary Kulesza zdecydował się postawić na byłego szkoleniowca Legii Warszawa, mającego na koncie również pracę z młodzieżową reprezentacją kraju. Oficjalnie ogłoszono światu tę decyzję o godzinie 13:00 w poniedziałek - 30 minut przed planowaną konferencją prasową.

Czesław Michniewicz zabrał głos jako selekcjoner kadry

W sieciach społecznościowych PZPN opublikowany został materiał wideo, w którym Michniewicz zabrał głos na temat swojej nowej roli. - Każdy trener, który rozpoczyna pracę w zawodzie marzy o tym, by kiedyś poprowadzić reprezentację. I dzisiaj to moje marzenie się spełnia. Jestem dumny - mówił.



Michniewicz dodał także, iż cieszy się z faktu, że miał okazję pracować już w roli trenera U-21, gdyż zna specyfikę działania z drużyną narodową. - Wiem, co mnie czeka. Wiem, jak wygląda zgrupowanie, wiem, jak wygląda ilość treningów - wyliczał.



Nowy selekcjoner podkreślił, że aktualnie liczy się dla niego wyłącznie barażowy mecz z Rosją, który może otworzyć "Biało-Czerwonym" drogę do finałowej batalii o awans na mistrzostwa świata. - Tylko na tym się koncentrujemy, ale musimy się totalnie "zanurzyć" w naszym przeciwniku. Wiedzieć o nim wszystko - zapowiedział.



Nowy trener kadry podkreślił, że na sztabie spoczywa duża odpowiedzialność, gdyż musi on rozpracować przeciwnika na wszystkich płaszczyznach. - Takimi rzeczami wygrywa się mecze, nawet z teoretycznie silniejszymi rywalami - stwierdził.

