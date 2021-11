Zaraz po meczu Polska - Węgry zapraszamy na nasz program na żywo!





- Jestem szczęśliwy, że w końcu jestem w kadrze. To była znakomita wygrana, potrzebowaliśmy trzech punktów - powiedział Cash po meczu przed kamerami Polsatu Sport.



Jak układają się jego stosunki z selekcjonerem Paulo Sousą?



- Mamy bardzo dobre relacje. Pracowaliśmy dość intensywnie. Do tej pory wszystko przebiega bez szwanku - przyznał.





Andora - Polska. Matty Cash w reprezentacji ma grać tak, jak w klubie

Reklama

Cash przyznał, że jego rola w reprezentacji jest podobna do tej, jaką pełni w swoim klubie - Aston Villi.



- Mam robić to, co dla klubu - zużywać sporo energii, a przy tym notować więcej trafień i asyst - zdradził 24-latek.



Defensor skomentował także zatrudnienie przez Aston Villę nowego szkoleniowca - Stevena Gerrarda.



- To wspaniała wiadomość. Nie mogę doczekać się pracy z nim. To legenda i mój idol - wyraził swoją radość reprezentant Polski.



Zdjęcie Zapraszamy na nasz program /



TB