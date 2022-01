Co z Piszczkiem, jeśli Michniewicz będzie selekcjonerem? Nieoficjalne wieści

Nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski zostanie nie Adam Nawałka, a Czesław Michniewicz - to nieoficjalna informacja, która gruchnęła w sobotę, podana m.in. przez Tomasza Włodarczyka (meczyki.pl) i Piotra Koźmińskiego (WP). Prezes PZPN Cezary Kulesza do końca miał utrzymywać Adama Nawałkę w przekonaniu, że będzie selekcjonerem, jednocześnie negocjując z Czesławem Michniewiczem i na niego ostatecznie stawiając. Prezentacja nowego selekcjonera nastąpi w poniedziałek o godz. 13.30 na Narodowym w Warszawie.

Czesław Michniewicz selekcjonerem reprezentacji Polski, Łukasz Piszczek jego asystentem?

O tym, że Łukasz Piszczek ma być w sztabie selekcjonera Adama Nawałki, mówiło się od dłuższego czasu. Sprawa wydawała się przesądzona - trener Adam Nawałka chciał go w sztabie, a i sam Łukasz Piszczek przekonał się z czasem do tego pomysłu. Co z byłą gwiazdą Borussii Dortmund i reprezentacji Polski w sytuacji wolty, gdy selekcjonerem zostanie jednak Czesław Michniewicz?



Swoją nieoficjalną wiedzą w tym temacie, w "pokoju" na Twitterze, podzielił się Łukasz Wiśniowski, dziennikarz kanału Foot Truck i komentator Canal Plus oraz były członek ekipy medialnej PZPN (Łączy Nas Piłka).





Czesław Michniewicz zgodził się na Łukasza Piszczka w sztabie reprezentacji Polski. Łukasz Wiśniowski (Foot Truck / Canal Plus)

Dziennikarz dodał, że dogranie sprawy obecności Łukasza Piszczka w nowym sztabie ma należeć do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jednocześnie, podczas dyskusji głosowej na Twitterze, padło stwierdzenie, że Łukasz Piszczek nie widział się w ewentualnym sztabie Ukraińca Andrija Szewczenki.





Czesław Michniewicz i Łukasz Piszczek - znajomi z Zagłębia Lubin

Czesław Michniewicz i Łukasz Piszczek znają się jeszcze z czasów Zagłębia Lubin. W 2007 roku zdobyli razem mistrzostwo Polski - Czesław Michniewicz jako trener, Łukasz Piszczek jako piłkarz, wtedy jeszcze napastnik.



Szkoleniowiec mistrzostwo Polski zdobył też w Legii Warszawa, z której niedawno został wyrzucony. Czesław Michniewicz z kolei swoje pierwsze trenerskie trofeum zdobył w Lechu Poznań. Z kilku klubów był zwalniany, mimo osiągania dobrych wyników.