Co z meczem w Moskwie? Jest stanowisko PZPN-u

- Na razie mogę powiedzieć tyle, że jako członek FIFA i UEFA czekamy na sygnał z ich strony na temat ewentualnego przeniesienia meczu z Rosji na teren neutralny. Na razie nie mamy takiego sygnału - powiedział Interii Jakub Kwiatkowski.

Wygląda na to, że FIFA i UEFA śpią, a kołysankę nuci im Gazprom.

Baraż Rosja - Polska. Zmiana gospodarza nie wchodzi w rachubę

Pewne jest jedno: nie wchodzi w rachubę zmiana gospodarza. Z prostej przyczyny - nie zgodzi się na to Rosja, która nie na darmo walczyła o rozstawienie przed barażami.

Nieoficjalnie wiadomo, że PZPN jeszcze dziś wystosuje pismo do FIFA i UEFA z zapytaniem o reakcję na to, co wyprawia na Ukrainie Rosja.

Już za miesiąc "Biało-Czerwoni" lecą do Moskwy, więc czasu na zmianę miejsca meczu barażowego jest coraz mniej.

Polacy przeżyli alarm bombowy przed meczem z Izraelem

Reprezentacja Polski ma świeżo w pamięci występy na gorącym terenie. W listopadzie 2019 r., za kadencji Jerzego Brzęczka, wygraliśmy w Jerozolimie z Izraelem, w eliminacjach Euro 2020. Na kilka godzin przed meczem w Jerozolimie ogłoszono alarm bombowy, służby Izraela poradziły sobie jednak z zabezpieczeniem spotkania. Za małym wyjątkiem izraelskiego fana, który wtargnął na murawę, by utulić Roberta Lewandowskiego.

Żony kilku piłkarzy Polski sprzeciwiały się temu, by ich mężowie wychodzili na mecz w Jerozolimie. Całe szczęście, nic się jednak nikomu nie stało.

Michał Białoński, Interia