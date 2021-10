Co z Lewandowskim? Polscy kibice czekają na decyzję

Z obozu Orłów

Mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowy, spodziewana pokaźna wygrana... Wszystko zdaje się przemawiać za tym, by w sobotni wieczór przyjść obejrzeć na żywo spotkanie naszej kadry z San Marino. Sęk w tym, że wielu kibiców kupiło zapewne bilety głównie po to, by zobaczyć w akcji Roberta Lewandowskiego, a ich marzenie może nie zostać spełnione. Mecz Polska - San Marino rozpocznie się o godz. 20:45, transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

