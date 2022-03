W poniedziałek władze FIFA i UEFA poinformowały że wszystkie rosyjskie drużyny - zarówno reprezentacje narodowe, jak i drużyny klubowe - zostaną bezterminowo zawieszone w uczestnictwie w rozgrywkach międzynarodowych.

Komunikat ten oznaczał, że na ten moment reprezentacja Rosji nie może wystąpić w barażach o mundial - w których miała zmierzyć się z Polską - lecz... na dobrą sprawę w każdej chwili może zostać odwieszona , choć "Biało-Czerwoni", Szwedzi i Czesi nie zgodzili się na grę ze Sborną.

Reklama

Po ogłoszeniu decyzji władz światowego futbolu rzecznik i team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski powiedział w rozmowie z Interią, że Polski Związek Piłki Nożnej nie otrzymał od FIFA bądź UEFA jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących baraży i - jak się okazuje - w tej kwestii nic się nie zmieniło.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Sebastian Staszewski o Polakach grających w Rosji. WIDEO INTERIA.TV

Wojna w Ukrainie. Co z meczem Rosja - Polska? PZPN wciąż nic nie wie

W ostatnich dniach polskie i zagraniczne media donosiły, że FIFA i UEFA ostatecznie ukarzą Rosję walkowerem, co ma dać bezpośredni awans Polakom do finału baraży. Ten i każdy inny scenariusz to jednak nic więcej niż "spekulacje", o czym poinformował na Twitterze Jakub Kwiatkowski.

- FIFA wciąż nie podjęła decyzji odnośnie meczu barażowego RUS - POL. Nie otrzymaliśmy w tej kwestii żadnej korespondencji z międzynarodowej federacji. Wszystkie informacje pojawiające się na ten temat w przestrzeni medialnej, to wyłącznie spekulacje - napisał.