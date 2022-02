Co dalej z barażami? Polacy czekają na decyzję

Oprac.: Jakub Kędzior Z obozu Orłów

Po wspólnym oświadczeniu FIFA i UEFA Rosjanie zostali zawieszeni w obu organizacjach, co oznacza, że nie wezmą udziału w barażach o awans do mistrzostw świata w Katarze. Ich rywalami mieli być Polacy, którzy teraz czekają na decyzję co dalej.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Matty Cash wspólnie celebrują bramkę / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix