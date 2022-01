Nawałka od momentu rozstania PZPN z Paulo Sousą (który trafił do Flamengo Rio de Janeiro) jest faworytem mediów do objęcia posady selekcjonera. Trener, który prowadził już naszą drużynę narodową i doprowadził ją między innymi do 1/4 finału mistrzostw Europy ma już za sobą spotkanie z Kuleszą.

Cezary Kulesza zaliczy kolejne spotkanie

Prezes PZPN bardzo oszczędnie dawkuje jednak informacje na temat swoich preferencji odnośnie trenera i tego, kto jest jego faworytem. Niezbyt wiele zdradził również w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", choć przyznał, że spotka się z innym kandydatem, również Polakiem.



- W piątek spotkam się z innym szkoleniowcem, ale z oczywistych względów nie będę podawał jego nazwiska - powiedział.



Kulesza zdradził także, że rozmawiał z kapitanem drużyny narodowej, Robertem Lewandowskim, choć i w tym przypadku poskąpił szczegółów, zasłaniając się dobrem sprawy.



Reprezentacja Polski w marcu rozegra barażowy mecz z Rosją, który może otworzyć jej drogę na mistrzostwa świata w Katarze. Jeżeli uda się odprawić "Sborną", przed własną publicznością zmierzy się ze Szwecją lub Czechami w ostatecznym boju o bilety na mundial.