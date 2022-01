Czesław Michniewicz został oficjalnie ogłoszony selekcjonerem drużyny narodowej punktualnie o godzinie 13:00. Dwa kwadranse później rozpoczęła się konferencja prasowa z jego udziałem, w trakcie której szkoleniowiec opowiedział o aspekcie taktycznym przygotowań. Odniósł się także do afery korupcyjnej w polskiej piłce sprzed lat.

Cezary Kulesza rozmawiał z Robertem Lewandowskim

W trakcie konferencji Cezary Kulesza potwierdził, że rozmawiał z Robertem Lewandowskim. - Kulisów rozmowy nie będę zdradzał. W niedzielę z Robertem rozmawiałem z pół godziny. Trener też rozmawiał. Z tego co wiem, termin jego spotkania z zawodnikiem został ustalony - powiedział.



Pytany o to, jak zareagował napastnik Bayernu Monachium na wybór, stwierdził, że "normalnie". - Pogratulował wyboru. Są bardzo dobre relacje, wszyscy jedziemy na jednym wózku - odpowiedział.



Przed Michniewiczem zadanie przygotowania drużyny narodowej do meczu z Rosją, który w marcu odbędzie się w Moskwie. Będzie to pierwsza faza baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Jeżeli uda się uporać z kadrą "Sbornej", w finałowej batalii Polacy zmierzą się ze Szwecją lub Czechami.

