Pod koniec grudnia stało się jasne, że dalsza współpraca Paulo Sousy z polską kadrą będzie niemożliwa - Portugalczyk postawił ponad "Biało-Czerwonymi" podpisanie umowy z brazylijskim Flamengo. Jeszcze przed Nowym Rokiem ogłoszono, że kontrakt szkoleniowca z PZPN został definitywnie rozwiązany.

Od tego czasu związek rozpoczął poszukiwania nowego trenera, który podźwignąłby zadanie poprowadzenia Polaków w barażach o mistrzostwa świata 2022. Padało wiele nazwisk, zarówno z Polski jak i zagranicy, ale wciąż nie poznaliśmy nazwiska nowego selekcjonera, choć przez pewien czas niemal pewny zatrudnienia miał być Adam Nawałka.



Cezary Kulesza ujawnia. Wtedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji

Teraz jednak przynajmniej wiemy na pewno, kiedy zostanie ogłoszona ostateczna decyzja co do sternika naszej narodowej kadry. Jak poinformował w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty Cezary Kulesza, nazwisko trenera poznamy dokładnie 31 stycznia, kiedy to zostanie on zaprezentowany na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.



"Proszę kibiców i media o jeszcze chwilę cierpliwości, choć wiem, jakie olbrzymie emocje wzbudza ten temat. Prowadzimy ostatnie negocjacje, jest ścisłe grono kandydatów" - mówił w rozmowie z serwisem prezes PZPN.



Cezary Kulesza: Kibice dowiedzą się najszybciej, jak to możliwe

Jak stwierdził Kulesza, podjęcie decyzji trwa tak długo, ponieważ wybór spośród pretendentów to "złożony proces, a do ustalenia jest wiele szczegółów" - nie tylko dotyczących samego kontraktu selekcjonera, ale też kształtu jego sztabu.



"Zależy mi na tym, żeby ta grupa była jak najmocniejsza" - stwierdził prezes. Jak dodał, prosi o "nienakręcanie spirali informacyjnej", bowiem jeśli odpowiednia decyzja zapadnie, to kibice "dowiedzą się o tym błyskawicznie".



Polacy rozpoczną walkę w barażach o MŚ 2022 dokładnie 24 marca - wówczas na wyjeździe zmierzą się z reprezentacją Rosji.

Paweł Czechowski