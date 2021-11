Dyskusja w studiu Polsatu Sport nie mogła nie dotyczyć przede wszystkim piątkowego losowania baraży, które zadecydują o tym, kto ostatecznie zagra w finałach MŚ 2022. "Biało-Czerwoni" w półfinale zagrają na wyjeździe z Rosją. Potem zmierzą się przed polską publicznością ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy.





Hajto: W kadrze jest problem bariery językowej

Czy mamy odstawy do optymizmu, czekając na barażową weryfikację prawdziwej siły polskiej kadry? Okazuje się, że największy problem zespołu Paulo Sousy leżeć może... poza murawą.



- Sousa w każdym wywiadzie daje do zrozumienia, że wszystko wie najlepiej. A ja chciałbym wreszcie zobaczyć, co myśmy do tej pory zrobili i jaki mamy pomysł na grę. Zacietrzewianie się i mówienie, że wszystko się wie najlepiej nie jest dobrym kierunkiem. Rozmawiam z niektórymi piłkarzami, z niektórymi się kumpluję, i słyszę, że w reprezentacji czas jest problem bariery językowej. Nikt mi nie powie, że wszyscy tam rozumieją perfekcyjnie po angielsku. Tym bardziej, że ten angielski jest u Sousy mocno średni - mówił jak zwykle bez pardonu Tomasz Hajto.

- A nie jest tak, że im mniej rozumieją, tym lepiej? - zapytał zaczepnie również obecny w studio Jacek Zieliński, uczestnik World Cup 2002.

- Na razie wygląda to tak, jakby w ogóle Sousy nie rozumieli - odparował natychmiast Hajto.

- Niech zatrudnią wreszcie tłumacza przysięgłego, federację na to stać - dodał. - Jacek, wiesz jaki to jest wstyd przyznać się, że ktoś w kadrze nie umie angielskiego. Nikt się z piłkarzy nie przyzna, a wiem, że potem chodzą i pytają choćby Kuby Kwiatkowskiego, czy na pewno wszystko dobrze zrozumieli.

