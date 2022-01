Wciąż nie wiadomo, kto zostanie następcą Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Władze PZPN nie śpieszą się z dokonaniem wyboru.

31 stycznia mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera

Na początku stycznia wydawało się, że do kadry wróci Adam Nawałka. Ten temat ostatecznie upadł, obecnie na pole position do pracy z "Biało-Czerwonymi" znajduje się Andrij Szewczenko.





Do ukraińskiego szkoleniowca nie jest przekonany Grzegorz Lato. Były prezes PZPN w rozmowie z "Super Expressem" przedstawił swój punkt widzenia na tę sprawę.





Grzegorz Lato przekonuje, że to Polak powinien pracować z kadrą

- Wy jesteście zakochani w tych zagranicznych trenerach, czy co? Jeśli brać zagranicznego to z najwyższej półki, jak to robią kluby angielskie. Ale nas nie stać, żeby zapłacić mu rocznie 20 milionów funtów czy euro - oznajmił.

Lato nie ma wątpliwości, że "Biało-Czerwonych" powinien prowadzić polski szkoleniowiec. Były prezes PZPN twierdzi, że za takim wyborem stoi historia.

- Rany boskie, to musi być Polak! Popatrzcie w historię sukcesów reprezentacji, największe wyniki osiągali tylko Polacy - podsumował.