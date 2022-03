Czesław Michniewicz chce czerpać piłkarzy z PKO Ekstraklasy

Dziś Czesław Michniewicz ogłosi krajowe powołania, a już za tydzień w Katowicach rozpocznie zgrupowanie przed meczami ze Szkocją i barażem o wyjazd na MŚ przeciw Szwecji, bądź Czechom.

Czesław Michniewicz przywrócił ważną część renomy Ekstraklasie. Oto najważniejszy w kraju trener nie stroni od niej, tylko z przyjemnością odwiedza jej stadiony. W sobotę był na Cracovii, w niedzielę na Wiśle, czyli jedną podróżą zaliczył najstarsze polskie klubu. I nieprzypadkowo pewnie w obu przypadkach widowiska były pasjonujące. W sobotę "Pasy" ratowały remis w ostatnich chwilach meczu, strzelając bramkę liderującej Pogoni, a w niedzielę Lech ratował się golem strzelony Wiśle w ostatnich sekundach.

Bolesna strata Salamona

"Kolejorz" strzelił bramkę, grając w dziesiątkę, bez kontuzjowanego Bartosza Salamona. Rosły stoper schodził do tunelu z marsową miną, na oczach selekcjonera, z obandażowanym lewym kolanem. Zachodzi podejrzenie uszkodzenia więzadeł. Salamon był jednym z kandydatów do kadry na marcowe zgrupowanie i to nie tylko do szerokiego składu, ale był też przymierzany do gry w meczu ze Szkotami. Na co dzień jest przecież najlepszym stoperem walczącego o krajowy prymat Lecha.

- Z niepokojem będę czekał na diagnozę w sprawie Bartka - nie krył po meczu niepocieszony trener Lecha Maciej Skorża.

Michniewicz wiedział, co robi biorąc ponad 30 piłkarzy

Trener Michniewicz został zaatakowany za to, że powołał na marcowy obóz ponad 30 piłkarzy. Do tych 29 z zagranicy dojdzie trzech-czterech z Ekstraklasy. Wśród głosów krytycznych wobec tej decyzji znalazł się też ten cenionego eksperta ekspert Polsatu Sport i felietonisty Interii - Dariusza Dziekanowskiego. "To kolejny towarzyski casting" - zaatakował popularny "Dziekan".

Na pierwszy rzut oka Dziekanowski ma rację - 32-33 zawodników to naprawdę dużo. Ale pamiętajmy, że Michniewicz zawsze słynął z przenikliwości i przewidywania biegu wydarzeń. Na dodatek gdy wysyłał powołania nie wiedział czy zagra jeden mecz czy dwa, a także z kim i o jaką stawkę będzie to pierwsze spotkanie.

- Powołałem po to 29 piłkarzy z lig zagranicznych, by nikogo nie dowoływać na wypadek kontuzji czy koronowirusa, który co rusz eliminuje jakiegoś piłkarza - powiedział mi selekcjoner.

Czesław Michniewicz ma pożar na skrzydłach

Największy pożar ma na skrzydłach. Nie dość, że już za kadencji Jerzego Brzęczka nie za bardzo było w kim wybierać, to jeszcze największy tuz wśród skrzydłowych Kamil Jóźwiak wypadł z gry z powodu kontuzji. Pamiętamy rajd "Józia" w meczu Ligi Narodów z Holandią. Kogo dziś stać na taką akcję?

A już sam selekcjoner Brzęczek, gdy atakowano go o małą liczbę bramek Roberta Lewandowskiego, wyciągał statystyki najczęściej asystujących "Lewemu". Było to trio: Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik. Dziś na poziomie międzynarodowym jest tylko ten ostatni. "TurboGrosik" po chorobie może wyjść na wyższy poziom niż ten, który zaprezentował w sobotę w Krakowie, ale czy zdąży z tym do 29 marca?

Dlatego Michniewicz sięgnął po swojego "żołnierza" z młodzieżówki - Konrada Michalaka, który gra regularnie w Konyasporze - ekipie wicelidera tureckiej Super Lig, zmierzając z nią do Ligi Mistrzów. Ostatnio wszedł na 12 minut.

O regularnych występach w klubie może tylko pomarzyć Przemysław Płacheta, który nie podniósł się z ławki w ostatnich czterech meczach ligowych, w tym miesiącu zanotował tylko 45 minut w Pucharze Ligi, 2 marca, w przegranym przez Norwich 1-2 meczu z Liverpoolem.

Przemysław Frankowski ostatni pełny mecz w RC Lens rozegrał 22 stycznia. Później był rezerwowym, a wczoraj pauzował za żółte kartki. Wcześniej jednak nasz skrzydłowy grał regularnie, więc fakt, że ostatnio jest mniej eksploatowany w klubie może mu wyjść na korzyść w perspektywie zgrupowania kadry.

Co stało się z Dawidem Kownackim?

Podczas meczu Wisły z Lechem przypomniałem sobie, że niespełna cztery lata temu Dawid Kownacki wychodził w podstawowym składzie na mecz MŚ z Kolumbią. Nie brakowało opinii, wedle których utalentowany "Kownaś" miał pójść w ślady Roberta Lewandowskiego. Co poszło nie tak, że dziś nie jest w stanie zrobić różnicy poprzez bramki i asysty w Ekstraklasie?

Kacper Kozłowski był jednym z odkryć Euro 2020, ale po wyjeździe do Belgii dopiero w miniony piątek zagrał więcej niż śladowo - 63 minuty. Dlatego zgrupowanie marcowe rozpocznie w młodzieżówce, szansa na to, by Michniewicz go dowołał na baraż ze Szwecją, bądź Czechami są niewielkie. Środek pola ma mocno obsadzony. Do tego stopnia, że zrezygnował z powołania Damiana Szymańskiego, który zbiera wysokie noty za występy w AEK Ateny (w miniony weekend pauzował za kartki) i który trafił do serc kibiców, strzelając bramkę Anglii. D. Szymańskiemu nie pomogło nawet to, że reprezentuje go ten sam menedżer, co trenera Michniewicza - Mariusz Piekarski. Selekcjoner najwyraźniej uznał, że ma tłok na środku boiska.

Krychowiak przeprowadza się z Rosji do Grecji. Co z formą?

Rodzi się jednak pytanie: w jakiej dyspozycji na zgrupowanie przyjedzie Grzegorz Krychowiak, który dopiero dziś przeniósł się do nowego klubu AEK Ateny? Czy zdoła zaliczyć choćby jeden mecz przed zgrupowaniem kadry? Teraz, gdy występ Krychowiaka w bitwie o mundial stoi pod wielkim znakiem zapytania, przypominam sobie jego usilne starania o żółtą kartkę w meczu z Andorą, by pauzą w meczu z Węgrami mógł odpokutować na baraż. W sporcie lepiej nie kalkulować, tylko grać na całego przy każdym wyjściu na boisko.

Michniewicz ma scenariusz na każdą minutę treningu

Przed Michniewiczem naprawdę arcytrudne zadanie. Będzie miał tylko jeden trening w pełnym składzie, po którym zabierze kadrę na mecz towarzyski ze Szkocją. Po nim dwa treningi i gra o wszystko z lepszym z pary Szwecja - Czechy. Dlatego selekcjoner, po tym jak zaszył się na Kaszubach ze swym asystentem Kamilem Potrykusem, ma już gotowy scenariusz każdej minuty treningów.

"Trzy Korony" mają kim straszyć. Dejan Kulusevski, który w sobotę minął dwóch piłkarzy Manchesteru United i wypracował bramkę, u nas byłby na wagę złota. Nie tylko Szwedzi, ale też Czesi mają mocny, sprawdzony w bojach zespół, o czym najlepiej przekonała się Holandia, którą wyeliminowali podczas Euro 2020. Michniewicz musi stworzyć taki na bazie pozostałości po Sousie. Rest of Paulo Sousa to blamaż z Węgrami na PGE Narodowym. Akurat na tym meczu nie da się nic budować.

Michał Białoński, Interia